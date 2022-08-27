水情告急！基隆新山水庫蓄水率跌破4成，估用水天數只剩下1至2個月左右，經濟部今召開水情檢討會議，面對降雨不確定性攀升，經濟部長王美花下令，即日起新北市（不含汐止）、桃園、台南水情由正常轉為提醒綠燈；9月3日起，基隆（含汐止）進入第一階段限水，夜間減壓供水。

面對極端氣候，各地降雨不確定性越來越高，王美花今召開2022年下半年第3次供水情勢檢討會議，會後決議成立緊急應變小組，提前應變。

水利署報告指出，7月至今降雨量僅歷史平均數4成，水利署自6月起展開各項節水調度策略，目前已完成417口抗旱水井盤點、抽查，另外7處伏流水設施維持出水功能及檢整，還有42台移動式淨水待命。到目前為止，幾個主要水庫的蓄水率仍可維持在4成以上甚至滿庫。

王美花要求各水庫每天3次查報水情，隨時因應氣候變化，做好一手防旱應變、一手防汛準備。經討論，即日起新北、桃園、台南地區轉為綠燈，下月3日起，基隆、汐止地區改為夜間減壓供水。