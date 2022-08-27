洋基賈吉第49轟。（MLB臉書）

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）本季第49轟出爐，這支是價值連城的3分炮，27日只靠法官「一錘定音」以3比2打敗運動家。洋基先發投手寇爾（Gerrit Cole）7.1局失1分，飆出11次三振，個人第10勝終於到手。本季擺爛的運動家在9局下奮力頑抗追回1分，差點將比賽追平，洋基驚險拿下5連勝。

美媒NBC球評史都華（Dave Stewart）是大聯盟退役投手，曾任響尾蛇總管，他前日提到今年的賈吉勇不可當，球團應該要出大錢留下。「我希望洋基總管凱許曼（Brian Cashman）聽到我的建議，如果我是洋基，我不會讓這位球員離開紐約。我會給他平均年薪4500萬美元的合約。」

史都華解釋他只會給6年合約，畢竟賈吉30歲了，37或38歲想必開始衰退。做為補償他願意把平均年薪拉高，相當於6年2.7億美元。洋基先前被打槍的開價是7年2.14億美元，凱許曼當時解釋過雙方的歧見在於「職業生涯長度」，賈吉想在洋基打到退休，但洋基沒把握給到8年以上。

運動家菜鳥左投席爾斯（JP Sears）8月初才從洋基被賣過來，此戰他對老東家表現不錯，直到5局上被攻佔一二壘，接著第一顆紅中滑球就被賈吉撈到球場正中央400呎的圍牆外，第49轟（預估飛行距離427呎）！席爾斯吞下本季首敗，5勝1負，自責分率2.28。