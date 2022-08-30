天使大谷翔平擊出第29轟。（美聯社）

天使大谷翔平第29轟。（MLB臉書）

天使、洋基系列賽30日登場，也是「法官」賈吉（Aaron Judge）、大谷翔平美聯兩位MVP大熱門的對決，結果大谷轟出本季第29支全壘打，賈吉同場第50轟炸裂，激戰之後天使4比3扳倒洋基，捍衛主場寫下4連勝。

洋基先發投手孟塔斯（Frankie Montas）仍是一副水土不服的模樣，6局被敲8支安打，其中3支是全壘打。天使卓奧特（Mike Trout）首局敲安，但是大谷擊出內滾雙殺，連累卓奧特一起出局。第3局卓奧特觸身球上壘，趁著暴投進佔二壘，但是大谷又遭到三振打不回來。

第5局天使雙拳總算聯合出擊，卓奧特安打上一壘，指叉球高手大谷狠狠咬中對手孟塔斯的指叉球，這棒一出去大谷就知道他準備要戴牛仔帽了，第29轟！卓奧特終於被大谷送回本壘。天使先前還有瑞吉福（Luis Rengifo）、以及棒打老東家的福特（Mike Ford）各一發陽春炮。

賈吉第50號全壘打。（MLB臉書）

洋基前面也靠著犧牲打和雷佐（Anthony Rizzo）陽春炮拿下兩分，天使因為懼怕賈吉，前面已經給他兩次敬遠四壞。第8局輪到賈吉，這時壘上無人，泰普拉（Ryan Tepera）又投得很閃，但賈吉還是有辦法撈到他的曲球。這球以111英里（時速178.8公里）疾速飛出，中外野手卓奧特跑了幾步就停下，第50轟！

天使主場有不少來自加州的洋基球迷起立歡呼，現場簡直和大谷開轟一樣熱鬧。賈吉成為史上第7位在9月前繳出50轟的猛將，持續逼近美聯單季61轟的「馬里斯障礙」。