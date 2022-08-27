民進黨桃園市長前參選人林智堅因碩士論文抄襲案，被台大、中華大學接連撤銷碩士學位。今（27）日國民黨台北市議員王鴻薇就在臉書上爆出了林智堅論文案的真相，直呼「毀林小組，是陳明通、是賀力行、是蔡英文、是鄭文燦、是鄭運鵬、是民進黨，遠遠輪不到國民黨或者我，林智堅無疑是自毀前程，大可不必牽拖別人」，引發討論。

王鴻薇在臉書上強調，「林智堅論文案，終於水落石出，雙殺碩士，但是過程中網路上有很多有心人士，放出許多不實消息」，因此王鴻薇也提出3點說明，首先對於「林智堅論文案的資料，有傳聞是民進黨內鬥或是國民黨中央給王鴻薇資料，要王鴻薇揭露」這部分，王鴻薇指出，這是錯誤的資訊，林智堅論文案，尤其是中華大學，是她自發性在調查林智堅論文，她於今年6月21日交辦助理蒐集相關資料，助理GOOGLE林智堅論文時，把他的論文名稱「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」意外少輸入了「某科學園區」字樣，沒想到居然發現竹科管理局在民國97年發包了一份「以TCSI模式評估新竹科學園區之週邊居民滿意度」的45萬元標案。

王鴻薇也說，助理向她報告時，她們兵分二路，她請立法委員辦公室調閱標案資料，6月22日助理直接前往中華大學圖書館以及林智堅畢業的科技管理研究所，檢視林智堅的論文正本、以及標案相關報告內容，不過當時僅發現林智堅論文正本於8月出版。王鴻薇強調，「我要特別再譴責柯建銘立委聲稱我們潛入中華大學圖書館，完全是不實指控，我們辦公室同仁進出都是在校方知情下前往的」。隨後立法院調閱到了標案資料，經辦公室助理逐字比對之後，就如同她7月5日揭發的內容，林智堅中華大學抄襲87%竹科管理局報告，若加上國民黨桃園市議員參選人凌濤再發現的抄襲《品質月刊》，總共抄襲94%內容。王鴻薇說「所有資料都是我們親自調查、比對判斷，並沒有所謂的民進黨提供或其他人提供的狀況」。

再來對於「林智堅論文案，有人說爆料的太早，以至於讓民進黨有機會換人，選擇這個時間點有沒有其他考量」，王鴻薇說，如前所述，「林智堅論文是我們親自調查、比對判斷，當下其實辦公室所有人都相當震驚，因為這絕對是歷史級的學術醜聞，任何人看到如此證據確鑿，涉及公共利益的問題，再多的政治算計都要放一旁，不能讓林智堅把台灣高等教育當白癡」，王鴻薇坦言，今天這不是政治攻防，不論林智堅選不選到底，民進黨有沒有攻防空間，他都必須向大眾說明，勇於認錯並不可恥，但很遺憾的是，林智堅與民進黨選擇硬拗，不願承認錯誤，即便退選到現在，全黨至今仍然繼續選擇護航抄襲。

最後對於「國民黨內部是不是有毀林小組」，王鴻薇也直言，「我可以很明確地告訴大家，就我所知沒有，如果有我也沒有參加。要說最接近『毀林小組』的存在，不是我們也不是所有質疑林智堅的人，真正的毀林小組，是在他被爆料抄襲時要他拗到底幫他護航的團隊，真正的毀林小組，是他在過去求學時，協助他抄襲的陳明通、賀力行老師以及知情而不阻止的所有人」。

最後王鴻薇更點出了5個人，「毀林小組，是陳明通、是賀力行、是蔡英文、是鄭文燦、是鄭運鵬、是民進黨，遠遠輪不到國民黨或者我，林智堅無疑是自毀前程，大可不必牽拖別人」。