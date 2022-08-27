下周起各級學校將陸續開學，為提升兒童免疫能力，基隆市自27日起在基隆港務分公司設置大型接種站。據基隆市衛生局統計，27日共有963名學童及幼兒完成疫苗施打。

基隆市衛生局表示，市府在基隆港務分公司一樓開設的大型接種站，今日上午共有612名5到17歲學童完成疫苗接種，下午則有351名6個月到5歲的幼兒接受BNT疫苗接種，總共一天下來共有973名學童及幼兒完成疫苗施打。

林右昌提醒今日來不及帶小朋友來接種疫苗的家長們，市府在8月28日以及9月3、4日，還會在基隆港務分公司一樓開設大型接種站，在這3天的上午8時30分到11時30分、下午1時30分至4時30分，針對6個月到5歲的小朋友提供幼兒BNT疫苗接種，接種者還可獲得3個兒童口罩，請家長們把握時間，趕緊帶著家中的小寶貝前來接種疫苗。

衛生局說明，若家長不便在上述時間帶著小朋友來接種幼兒BNT疫苗，也可以就近前往市府的合約醫療院所預約，為小朋友接種疫苗；至於5到17歲的學齡兒童，市府也會在開學後針對家長進行意願調查，安排合約醫療院所入校進行疫苗施打，希望能夠減輕病毒對孩子們的威脅。