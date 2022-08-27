民進黨前立委鄭寶清今（27）日晚間8點親自出席由名嘴吳子嘉、朱學恒、黃暐瀚、李偉華主持的「董事長開講」粉絲見面會，現場宣布參選桃園市長，粉絲見面會湧入逾2000人。黃暐瀚當場分享了蔡政府執政的「雙北滿意度」，從數據中可以看到台北有40.3％民眾滿意，55.6％不滿意；新北則有48.2％民眾滿意，49.8％不滿意。對此，吳子嘉更用「毫無羞恥」和「簡單粗暴」猛轟蔡政府，引發討論。

吳子嘉表示，現在雙北的支持者都離開總統蔡英文了、高學歷的知識份子也都離開她了，這個情況非常特殊，因為新竹市前市長林智堅是非常典型、非常用力地破壞了台灣的讀書制度，在這過程中因為蔡英文一意孤行，找了一個不合格的市長來桃園，結果碩士學位遭到台大開除，中華大學再一次雪上加霜，又開除他一次。因此吳子嘉就發現了「民進黨膽敢挑戰台灣大學、民進黨膽敢和台灣的知識份子作對」，知識份子對立面就是蔡英文的選擇，吳子嘉更說，「第一次選錯林智堅之後，第二次又再度選錯了鄭運鵬」。

吳子嘉坦言，蔡英文處理事情的方法，跟中國大陸的特質很類似，叫「簡單粗暴」，犯了錯之後，仍然堅持支持抄襲論文的林智堅，不肯道歉，這是大是大非、品德的問題，結果民進黨「毫無羞恥」，所以就從林智堅事件裡面發現民進黨做事「毫無羞恥」和「簡單粗暴」，之後更包含了柬埔寨的詐騙事件、台南殺警案及數位中介法，導致蔡英文的民調暴跌。