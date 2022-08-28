國內疫情持續上升，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，上周整體疫情就上升13%，今天也較上周同日增幅達2成，疫情升溫也帶動疫苗打氣，昨天是6個月～4歲嬰幼兒輝瑞／BNT疫苗接種首日，就吸引8687人接種，直接超過幼兒莫德納疫苗每日接種人數。

莊人祥表示，昨天是嬰幼兒輝瑞疫苗首度接種首日，共有8687人接種，而幼兒默德納疫苗昨天接種人數有5917人，累計第一劑有2983人，第二劑有2934人。兩者相加，國內幼兒疫苗覆蓋率，第一劑接種率為21.6%，第二劑（僅莫德納）接種率1.4%。

莊人祥表示，可能正好昨天是周六，嬰幼兒接種率最好的時機通常都落在周六，與父母有空帶孩子接種有關。

另外，成人次世代疫苗，即將於10月進貨，莊人祥也樂觀評估，10月初進貨後，EUA審查以及ACIP開會評估接種適宜後，最快十月中旬，國人就可以接種次世代疫苗。