國民黨今（28）日舉行第21屆第2次全代會，基隆市長參選人謝國樑與其他縣市首長候選人共同上台宣誓，大家要團結一心、一起為人民拚好日子，而謝國樑也提到，若能當選，自己將朝3面向努力，把基隆打造為北台灣最新的重點就業基地。

謝國樑於臉書指出，這次全代會的標語是「為你拚好日子」，並以民生、經濟為主題，正好和自己所提的市政3大願景「引進產業、創造就業、關懷弱勢」相同，他希望年底能與所有縣市長候選人一同並肩作戰，打出好成績。

而全代會中，在主席朱立倫與全體黨代表見證下，謝國樑揮出代表勝利的一棒，他表示自己有十足的信心為基隆市民拚好日子。

另外，謝國樑再次說明，基隆下一個階段需要不同的改變，在地就業需要大力提升，未來市政方針將以上述3面向、願景持續努力。

最後，對於年底的選戰，謝國樑強調會持續與議員們密切合作，展現團結，共同努力，一起打拚、一起贏回台灣頭、一起努力前行、一起改變基隆、一起讓基隆更好。