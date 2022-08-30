一名媳婦在臉書分享，公婆家的冷氣壞掉許久都未更換，但她女兒才5個月大不耐高溫，公婆卻無視飆至37度的氣溫拒絕換新冷氣，還稱「流汗才健康」，讓她氣到決定在公婆家更新冷氣設備前不再帶女兒返家，婆婆聞言秒改先前態度，深怕見不到孫子。

這名媳婦在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，透露偶爾會回公婆家探望，但夏季高溫炎熱，公婆家冷氣壞掉，近期每次帶出生不久的寶寶回公婆家都汗流浹背，公婆則回應「不喜歡開冷氣」也遲遲不換新冷氣，甚至婆婆認為小孩要多流汗才會身體健康，讓她聽了很無奈。

原PO說，引爆點是日前熱到氣溫飆至37度，婆婆堅持不想修冷氣，她不願讓5個月大的女兒面臨熱衰竭的風險，便向公婆表明在安裝新冷氣前，不會再帶小孩回去，婆婆聽了之後深怕見不到孫子，便態度大改，立刻催促冷氣師傅到府裝新機。

文章曝光後，不少網友熱烈回應，「算是可教化」、「育兒知識真的要更新啊！請走出山洞好嗎！殘害生命耶」、「這種叫做沒知識～小孩還小排熱的功能本來就比大人差很多…」、「至少這對長輩還聽的懂人話」；也有網友分享，「不是不能喝水，全母乳孩子就不需要額外給與水份。太熱除了引發不適，也會有引起熱疹或其他皮膚問題。」