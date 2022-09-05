整台冷氣掉落也太扯！有名女子抱怨樓上住戶3年前因冷氣支架掉落，今年卻是整台冷氣掉落，並且砸破4大塊遮雨棚，所幸冷氣未完全掉到地面砸傷人，她向社區管理員反應，卻得到的理由是「該住戶不在家」，讓她無奈認為「到底要怎麼做才有安全的環境」；網友一見照片驚覺疑似「整排違建」罵翻。

一名女子在臉書社團「爆料公社」發文，她氣憤的表示，3年前樓上住戶的冷氣鐵架掉下來，這次卻是整台冷氣掉落砸破她家後遮雨棚，導致遮雨棚破了4大塊掉下來，她怒批「到底要怎麼做才有安全的環境」，且她問了社區管理員，得到的回覆僅是「住戶不在家」，讓她很無奈認為「上次(遮雨棚)也是自己修繕」。

從原PO上傳的影片可見，冷氣整台躺在遮雨棚上，因為遮雨棚支架撐住，才沒讓冷氣直接掉落地面，但也導致4大塊遮雨棚碎裂。

女子抱怨樓上住戶整台冷氣掉落砸破她家遮雨棚，卻被眼尖網友發現防火巷疑似「一整排違建」。（翻攝自臉書爆料公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「整台冷氣也太扯」、「冷氣架是關鍵，有些不是用不鏽鋼，久了之後鏽蝕冷氣才會掉落」、「還好沒砸到瓦斯桶，萬幸」、「C型鋼加強換白鐵浪板掉什麼都不怕」、「有點扯，幸好沒砸到人」、「沒人被砸到就是冷處理，有人被砸死的話就是高效率處理囉」。

不過有眼尖網友發現疑似「一整排違建」表示「大家一起把違建、增建都拿掉就沒事了」、「您可以提告，要樓上的賠償，但先說好，防火巷拿來另做用途有4至20萬的罰金」、「防火巷？」、「違建吶」、「向樓上住戶提告求償，並請一樓所有鄰居做好防火巷違建拆除罰款的心理準備」、「中間的防火巷是否該移除呢」。