大陸超模奚夢瑤2019年閃婚「澳門賭王」何鴻燊4房兒子何猷君，婚後生下千億金孫何廣燊（Ronaldo），去年又生下女兒Romee，相當幸福；奚夢瑤為賭王家添「好」之後她的身價飆漲，也變得鮮少出席公開活動，但還是熱衷經營社群平台，近日開箱質感好物，被發現連睡衣都鑲鑽，過著貴婦豪奢生活。

奚夢瑤嫁進豪門，又為何家生下一對兒女，還曾傳出生一胎就能有新台幣18億元，3年內生兩胎也讓她被說是「生子機器」，還能爭家產，但何猶君立刻跳出來護妻，表示家產早已分完；不過，奚夢瑤生子後身價確實飆漲，據悉，邀請她出席活動價碼今非昔比，所以幾乎都只能在國際大牌的場才能見到她。

奚夢瑤連睡衣都買鑲鑽的，貴婦生活讓網友都相當羨慕。(圖/ 摘自奚夢瑤小紅書)

但奚夢瑤樂於在社群平台分享貴婦生活，昨（29日）她在小紅書上傳開箱質感好物的Vlog，把一次買5件的睡衣穿上身展示，紮著高馬尾、化上精緻的妝容和產後恢復到超模時期的極品身材，看得出來婚後生活真的很幸福；但網友發現奚夢瑤買的睡衣中，上面還有鑲鑽，忍不住搜尋價格，發現一套都要上萬元，出手相當闊綽。

許多網友很羨慕奚夢瑤的貴婦生活，雖然有少數人認為她在炫富，但大多數人只覺得這就是奚夢瑤所在階層的「日常生活」，紛紛感嘆「狀態真好」、「生了小孩看起來更年輕了，看來女生還是要好好保養」、「瘦回超模時期了耶」、「蝴蝶睡衣真的好好看，但買不起」。