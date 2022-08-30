3名台灣年輕人28日在柬埔寨金邊公寓內被擊斃，警方30日公布調查報告，稱3人是因「搶女人」自相殘殺，其中1人槍斃另外兩人後舉槍自盡；但法醫高大成認為警方沒有公開彈道分析比對、煙硝反應、毒品反應等報告結果，就直接稱無其他人參與，直言「沒這麼簡單」，警方需交代清楚才能釐清疑點。

根據《柬中時報》報導，當地警方指出3名死者分別為小林（30歲）、阿韋（32歲）和阿宏（29歲），小林在槍殺阿韋和阿宏後自殺，而此案唯一證人是來自台灣的許姓男子，許男說，他當時與阿韋、阿宏一同前往小林住所，要解決「搶女人」糾紛，之後先離開現場，沒想到後來小林就動手殺人。

左圖為在柬埔寨被槍殺的葉姓男子，右圖為被槍殺的程姓男子。（翻攝照片）

許姓男子稱，離開公寓後，他曾撥打視訊電話給小林，卻連續打4次都無人接聽，凌晨5時左右返回小林公寓，就發3人屍體並報警，當地警方在結案報告中指出，兇手小林槍殺阿韋和阿宏後輕生，目前3人遺體被安放在當地寺廟，等待家屬認領。

不過雖當地警方認定無其他兇嫌，據三立新聞網報導，法醫高大成表示，要斷定是否為殺人後輕生，必須做鑑定比對，可藉由彈道分析確認現場槍枝是否為兇槍，此外也能由3人的煙硝反應，確認是誰開槍，而3人是否有毒品反應，種種因素都沒有在鑑定報告中出現，當地警方需將疑點一一釐清，才算真相大白。