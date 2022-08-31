面對大陸密集軍演，至今每日仍派出大批機艦在我國周邊侵擾，昨天深夜卻傳出海洋委員會主委李仲威因欲照顧高齡98歲母親為由，向府院高層請辭的消息，知情人士表示，高層已點頭同意，未來遺缺將由海巡署長周美伍接任，海巡署長一職，將由長期孰悉海上勤務的現任副署長蔡長孟接任。

蔡長孟為警大44期畢業，曾任海洋巡總局長、署本部企劃處長與巡防處長，過去也擔任過基層海巡隊長、後勤組長、海務組長等重要職務，目前為海巡體系內最熟悉海巡勤務，且最受到軍警同仁共同敬重的人物，過去蔡都是歷任首長最重要的副手，在軍警分明的海巡體系中，也是唯一能受到軍警一致推崇的領導幹部。

海洋事務委員會副主委兼現任海巡署長周美伍為海軍中將，將接任海洋事務委員會主委。(中時資料庫)

海巡署從過去轉型至海洋事務委員會至今，蔡也全程參與督導過去馬英九總統時期推動的強化海巡擴大編裝方案，以及目前仍在進行中的海巡國艦國造案，，是海巡艦隊中的靈魂人物，海巡署內如人能出其右。

海巡署副署長蔡長孟，警大44期出身，為目前最熟悉海巡庶務的靈魂人物，可望接任署長。(中時資料庫)

據了解，面對大陸擾台，海巡署艦隊分署在8月初大陸繞台軍演中，充分發揮「第二海軍」的「平戰轉換」功能，配合海軍出動大型艦艇，進行監控圍堵共軍艦艇角色，目前每日都還在持續進行，艦上第一線人員承受相當大的壓力，同時也更突顯艦隊分署重要性。

蔡長孟接任署長，不但可迅速上手，且可以承接原本李仲威及周美伍推動的「平戰轉換機制」，自屬最適當人選。

李仲威當年接任海巡署長，配合海委會成立，全力推動執行「岸巡單位二階段組織調整」，同時親力親為落實岸海聯合，整合海巡與海軍戰情互聯，確立全國13個「巡防區」制度，主導比照海軍新一代飛彈巡邏艦「沱江艦」構型，全力興建12艘安平級巡邏艦，今年順利完成雄風二型飛彈射擊任務，並首度在漢光演習中與海軍共同完成聯合演習，這項推動「平戰轉換」機制，堪稱是海巡署成立以來幅度最大的軍事組織任務整合。