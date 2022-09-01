距離年底九合一選舉剩下不到三個月，根據TPOC台灣議題研究中心利用大數據預測選情得票率，苗栗縣長參選人8月底的預測數字為鍾東錦28.56%、謝福弘28.51%、徐定禎28.07%、宋國鼎14.77%。QuickseeK創辦人黎榮章指出，雖然謝福弘整合藍軍看似有成，支持度上升，但若是藍軍整合失敗，徐定禎將坐收漁翁之利，讓國民黨70年執政的苗栗縣就此翻盤，藍天變綠地。

TPOC台灣議題研究中心昨（8月31日）在臉書上指出，苗栗縣長參選人得票率8月底的預測數字，鍾東錦28.56%、謝福弘28.51%、徐定禎28.07%、宋國鼎14.77%。TPOC引用黎榮章的說法表示，苗栗「四腳督」的局面看來其實是「三大一小」，謝福弘整合藍軍看似有成，支持度上升，追上原本只有鍾東錦和徐定楨的領先集團，剩宋國鼎單獨落後。

黎榮章更預測苗栗「三大」的最終局面，「這得視藍軍地方整合的情況而定，若成功整合，藍營基層將改為全力支持謝福弘，苗栗的『藍天』政治版圖不變；反之若整合失敗，鍾、謝兩人各自瓜分藍營選票，將有機會讓徐定禎坐收漁翁之利，國民黨70年執政的苗栗縣就此翻盤，藍天變綠地」。