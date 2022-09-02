無黨籍北市長參選人黃珊珊日前登記參選時，向藍綠兩對手下戰帖，每週一場政策辯論會，今在臉書在嗆，自己已經簽了多家電視台的電視辯論意願書，「但看來我的對手們，不僅沒有意願上辯論台，竟然還怕被修理」，民進黨陳時中今上午出席活動回應，在登記參選的時候，都勾選願意辯論。

黃珊珊表示，只有直接辯論，才不用每天隔空喊話、互相抹黑，讓本該認真探討的市政議題淪於口水。並表示覺得很可惜，要參選首都市長的人，竟然不願意交代未來願景與規劃， 也不願接受辯論的檢驗，「那市民為何要投票給你？」

她再痛批，操作棄保、煽動藍綠，逼迫選民含淚投票，除了這些政治操作，藍綠候選人拿不出一點真本事，只會讓民主向下沈淪。而自己想打的選戰，是讓城市向上提升的選戰，改變首都，從文化開始。

台北的未來，不該只有撒幣給錢，不負責的舉債加碼，都是下一代的災難。所以，候選人提出沒有明確財源的撒幣政策，就是得舉債，也都是人民的負擔，這是以選舉花樣獲取短期利益，犧牲城市的長遠利益。

而陳時中今上午出席台北3C電腦電玩電器空調影音展被問及此事，僅簡短表示，在登記參選時，都有勾選願意辯論這個欄位。