俄羅斯總統普丁向病逝的前蘇聯領導人戈巴契夫獻花致意

雖然西方認為，前蘇聯領導人戈巴契夫對民主有卓越的貢獻，但莫斯科已拒絕讓這位91歲的諾貝爾和平獎得主國葬。

此外，據《每日郵報》（DailyMail）1日報導，俄羅斯總統普丁因為「太忙」，將不會出席戈巴契夫的葬禮，而這是對這位前蘇聯領導人的最後冷遇。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，戈巴契夫的告別式和葬禮預定3日舉行，但遺憾的是，總統的工作時間表不容許他出席。

不過，稍早普丁在國家電視台上出面，站在戈巴契夫打開的棺木前，向他獻上一束紅玫瑰，接著默哀片刻，低頭鞠躬，伸手短暫觸摸棺木，在胸前劃了個十字，便匆匆離去。

雖然戈巴契夫病逝後，西方的讚譽與悼念如潮水般湧來，但俄羅斯卻大致是一片沉默。許多人甚至諷刺，他是蘇聯解體的推手。儘管對烏克蘭等國家來說，蘇聯解體意味著自由，但卻使俄羅斯陷入經濟混亂，國際影響力也大不如前。

眾所周知，普丁曾說，蘇聯解體是20世紀最大的地緣政治災難，而他在主政的超過20年裡，一直設法要逆轉戈巴契夫的遺產。