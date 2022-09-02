德國汽車協會VDA在周四下調了美國、歐洲市場的乘用車(passenger car)市場的預期，並指出通膨、利率和供應鏈問題都產生了影響。

今年美國的乘用車市場交車量預計下跌7%，先前的預測為下跌1%。

在歐洲，VDA預測今年的交車量將下跌4%，表現將劣於之前的持平預測。

由於從新冠防疫封鎖的復甦速度，快於預期，中國的乘客車市場在今年預計成長9%，將優於此前預測的增加3%。

在全球範圍內，VDA認為交車量與去年沒有變化，將為7140萬輛，並且繼續低於疫情爆發前2019年的9200萬輛。