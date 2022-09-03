台大畢業求職也不順利，一名女網友大學雙主修畢業以後，成功錄取台大的研究所，但讀了3年碩士畢業，最後卻去做了一份月薪僅34000元的工作，被家人嫌棄到不行，她也為此感到很沮喪，甚至有感而發地說「這個社會不需要我這樣什麼都不專精的人！」引發網友討論。

一名女網友在Dcard上發文表示，她是個很會念書的人，就讀的大學也算是頂大之一，4年雙主修畢業，期間還拿了不少獎學金，最後以前三名的好成績畢業，後來因為不知道要怎麼找工作，所以就繼續念書，最後也順利推甄上台大的研究所。

女網友指出，如今她在研究所已打混了3年，決定要先出來工作看看，但她卻突然不知道要做什麼。大學的時候她雙主修的科系橫跨文理組，沒有固定喜歡做的事情，從大學到研究所她都不斷嘗試新的事物、新的領域，但都沒有辦法找到自己真的喜歡的東西。

女網友坦言，對她來說讀書不需要多專精，只要找到考試重點就可以拿高分，因此她擁有光鮮亮麗的學歷，但感覺社會上根本就不需要像她這種每件事情都只略懂皮毛的人，而她現在帶著台大研究所的學歷，做著月薪不到3萬4千元的工作，被家人嫌棄的要命，也讓她覺得自己真的爛透了。

女網友也補充說，她研究所是念土木所，家人認為她畢業以後可以去當工程師，且系上的老師也說過可以幫她推薦工作，出去起薪至少6萬，但她越唸就越討厭這個系，由於過去常常為了做作業而熬夜到早上，因此她很篤定自己未來不想從事相關行業。

不少台大畢業生深有同感，「有同感，真的只是剛好擅長考試，並沒有特別厲害，不過幸運的是至少我還有稍微拿得出手的東西」、「我也是，而且你比我強，我連讀書都不會。真一事無成」、「我也是台大畢業後迷茫了很久，不知道要幹嘛又不想做本科，現在也領33K」、「我懂，大學剛畢業也是茫然，學歷好像有無形的壓力」。

另有不少網友指出，原PO如果不願意做本科系的工作，也可以去考看看其他種類的公務員；若英語能力不錯的話，也有機會進外商，或者是去考幾張專業證照，增強自己的實力，就會有更多的工作機會可以選擇。