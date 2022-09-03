軒嵐諾颱風逼近 高雄、屏東未入警戒區4日正常上班上課 19:082022/09/03 中時 洪浩軒 、 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 軒嵐諾颱風逼近台灣。（擷取自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 軒嵐諾颱風逼近台灣，中央氣象局並未將高雄市與屏東縣列入陸上颱風警報範圍，也未達停班停課標準，因此4日正常上班、正常上課。 不斷更新》軒嵐諾來襲 全台停班停課一覽 軒嵐諾來襲！桃園市復興區15時30分至4日停班課 軒嵐諾颱風來襲！張麗善提醒「一鄉」須注意雨勢 #軒嵐諾 #颱風 #警報 #高雄市 #標準 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 機器霸王龍DIY」電動操控超逼真 親子同樂拉近距離 18:292022/09/03 生活 李旻快評》還能祝福有情人｢永浴愛河｣嗎？ 16:362022/09/03 快評 全台首座落腳高雄 中華電 打造5G O-RAN專網 04:102022/09/03 財經要聞 軒嵐諾颱風再增強！ 氣象局發布今年首個陸上颱風警報 09:042022/09/03 生活 高市議會新北取經 侯分享「三育」經驗 04:102022/09/03 地方新聞 8旬翁出門找工作 「身無分文坐路旁發抖」高雄暖警助返家 11:392022/09/03 社會 呈現籌備20年40億大片艱辛 臺灣三部曲未盡之路特展 15:272022/09/03 生活 旅美博士登記參選 高雄4人角逐市長大位 11:302022/09/02 政治 「軒嵐諾」強陣風 台中路樹倒塌107件、4傷 04:102022/09/03 地方新聞 高雄社區大樓傳屍臭 45歲男陳屍屋內警排除他殺 12:332022/09/03 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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