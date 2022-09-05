國民黨新竹市長候選人林耕仁昨（4）日與競選幹部和多位市議員，出席於竹市北區古賢里舉辦的問政說明會。他今（5）日發文直言，服務老百姓其實不難，認真解決大家生活遇到的問題，就是最好的服務。

林耕仁提到，「舒適減壓，永續新竹」是他為新竹擘劃的發展藍圖，而當最照顧市民的市長，則是自己對每個市民的許諾。

林耕仁表示，就如同自己最常向大家分享的「您把家顧好，市政我來拼」理念，給他一個服務的機會，「包準大家滿意，而且真正過上舒適減壓的幸福生活」！