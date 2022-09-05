網紅「滴妹」都冠伶吸引不少粉絲，旗下手搖飲料品牌「再睡5分鐘」近期更積極展店中。有網友表示，在許多飲料店縮減規模的時刻，再睡5分鐘卻逆勢成長，在全台拓展了6間分店，引發熱議。有內行網友分享關鍵，認為該品牌有顧品質、口味也讓人買單，不單單只靠滴妹的名氣，因此才能長久發展。

原PO在PTT發文表示，在這年代大家都在縮減規模，滴妹的飲料店卻持續擴張，回顧開店初期有人分析會光速收店，殊不知「再睡5分鐘」卻是發展得越來越好，「簡直經營之神」，好奇難道有什麼撇步才能維持長紅人氣？

對此，許多網友紛紛回應，「百萬訂閱一天一杯日營收就6千萬了」、「她的奶蓋飲料評價蠻高的欸」、「老實說還滿好喝的啊」、「畢竟是自己興趣，雖然沒買過但是會想嘗試」、「一堆喜歡鼻孔的滴能兒啊」、「她背後的人很專業啊，你以為她自己搞？」、「八卦版真的反指標，我當初也是反指標之一…不過我也沒喝過」。

有內行人則點出關鍵，「說明回頭客多啊，我聽朋友評價是還不錯」、「之前我猜粉絲買帳夠多就不會倒，能多開就代表她品牌和口味能讓顧客買單，是真實力」、「有認真管理，不像有些店狂開加盟又不嚴格管理，做的品質沒保障」。