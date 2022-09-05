人與人相處難免會碰到一些爭執或矛盾，若能適當服軟認錯，便能大事化小，小事化無，不過星座運勢網站《摘星工廠》指出，摩羯座、雙子座、處女座天生就是骨頭硬，一旦與人發生爭執，不論處境如何都拒絕低頭服軟，再多人勸說都沒有用。

▍摩羯座

想讓摩羯座服軟真的是太難了！重視尊嚴的他們不僅固執，還十分在意自己的身份和立場，這樣的人怎麼可能輕易服軟呢？假如你被摩羯座氣到，別指望他們會放低姿態跟你道歉，更不可能說半句軟話，他們只會繼續執拗下去。

▍雙子座

雙子座有主見、意見多，凡事都會優先考慮自己的處境和感受，很少會委屈自己。假如碰到一個棘手的狀況，雙子座會立刻跳出來與人爭辯，哪怕自己不怎麼有理，還是會喋喋不休地為自己辯解，無論如何都不會說一句軟話，即便有人從旁勸說也無濟於事，因為他們一旦下定決心，就不會輕易改變。

▍處女座

「遇硬則硬，遇強則強」用來形容處女座的個性十分貼切。跟自己互動的人越強勢，處女座就越不低頭，沒辦法，誰讓他們就是那種不服輸、不認為自己有錯的人呢？服軟對處女座來說，意味著承認自己有錯、有不足的地方，而自我要求高，又處處求完美的處女座，當然不會想在人前丟臉，更不可能輕易服軟！