新北市永和區今晚驚傳分屍案，一名女子近日和男性友人聯絡不上，下午報案，警方循線至智光街住處破門，竟發現男子已遭殺害，並被分屍，部分部位消失，軀幹只有一隻左腳，其餘三肢和頭都不見，目前現場已經拉起封鎖線，詳情仍待警方進一步釐清。
據了解，遭肢解的是57歲梁姓男子，另外1隻腳也消失無蹤，死者平時與哥哥同住，女性友人表示，兩人常起爭執「吵很兇」，而死者哥哥目前下落不明；然而，該女說詞也有待查證釐清。
新北市永和區今晚驚傳分屍案，一名女子近日和男性友人聯絡不上，下午報案，警方循線至智光街住處破門，竟發現男子已遭殺害，並被分屍，部分部位消失，軀幹只有一隻左腳，其餘三肢和頭都不見，目前現場已經拉起封鎖線，詳情仍待警方進一步釐清。
據了解，遭肢解的是57歲梁姓男子，另外1隻腳也消失無蹤，死者平時與哥哥同住，女性友人表示，兩人常起爭執「吵很兇」，而死者哥哥目前下落不明；然而，該女說詞也有待查證釐清。
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