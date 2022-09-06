法國型男法比歐為節目《2分之一強》班底之一，英俊迷人外型成為大眾的焦點，他在2年前向台灣女友求婚成功，在今年7月宣布妻子懷孕的喜訊，期待三個月後見到寶寶。法比歐於昨(5)日在臉書透露原本以為是個男寶寶，結果出乎意料，讓他驚訝不已。

法比歐在臉書PO出寶寶性別揭曉的過程，透露前幾天正是自己的求婚紀念日，下班回到家後，發現妻子為他準備了性別揭曉的驚喜，一顆黑色大氣球，只要戳破就能知道寶寶的性別。法比歐說，從寶寶第4個月開始，旁人就一直告訴他「會是男寶寶」，連護士也這麼說，並表示自己已經做好心理準備要迎接男寶寶，「結果、是個女生！！！」

法比歐驚喜發現寶寶是女生，喜悅之情溢於言表。(圖/法比歐 臉書)

可以從他上傳的影片中看到，法比歐緊張的猶豫要不要戳破氣球，下定決心的那刻，發現散出來的紙花是代表女生的粉紅色，他立刻驚訝的倒抽一口氣，不可置信的連問兩次「真的嗎」，接著激動捧住老婆的臉深吻，並在臉書貼文中表示：「我看到粉紅色碎花我真的覺得不可思議…我真的好開心、好開心、好開心！」他表示女兒是自己家庭中的第9位女生，笑問：「我到底上一輩子做了什麼…？！」直呼「爸爸很期待見到妳！！！」

33歲法籍男星法比歐來台發展11年，前年與另一半順利求婚成功，但礙於疫情，無法讓雙方家人會面，導致婚禮一直延期，直到去年底他們低調的在台灣登記結婚，與妻子恩愛的法比歐也在今年7月中旬宣布妻子懷孕，大方分享喜悅：「我要當爸爸了，幸福。」但一直不想太快面對寶寶性別的他，得知是女寶寶後，完全無法掩飾喜悅，再度發文公告喜訊。