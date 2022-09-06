高雄愛．月熱氣球活動9/5在田寮月世界登場！熱氣球美照於社群平台露出後，許多民眾紛紛敲碗希望加開網路預約繫留搭乘。高雄市觀光局為回應各界期待，特別送上限量級中秋大禮，加碼一顆繫留熱氣球，即日起快至ibon線上售票或全台7-11ibon機台搶購，中秋節到月世界搭熱氣球登月、拍美照、看光影展演，度過最奇幻應景的中秋假期！

9月5日上午於月球公園全新飛行場首航的第一組遊客順利升空後表示，從更高角度俯瞰月世界，視野寬闊，有湖面及惡地地景，宛如縮小版土耳其，直呼非常過癮！今年不只熱氣球繫留體驗，迷你熱氣球光影展演秀也是超級精彩，現場更設置了多處網美打卡點－熊熊球、微笑球、還有融合地景地貌的繽紛嫦娥兔，就是要你美照拍好拍滿。

觀光局長周玲妏表示，「2022高雄愛．月熱氣球」9月5日在月世界登場，今年以更舒適的遊憩環境迎接遊客的到來，不僅完成環湖步道、玉池欄杆及特色山羊月亮公車亭，還在月世界玉池旁的月球公園打造新的熱氣球飛行場。為讓民眾中秋連假來月世界搭熱氣球登月，再加碼一顆繫留熱氣球，網路售票名額也再加開，歡迎大家中秋節一起到「2022高雄愛．月熱氣球」月世界歡度佳節！

觀光局進一步說明，加碼名額即日起在7-11的ibon線上系統及全台7-11ibon機台同步售票，名額有限，可別再錯過！熱氣球繫留搭乘時間視日出時間調整，上午場約為5點30分至7點30分，下午場16時至18時，並視當日線上購票報到與天候狀況釋出現場購票搭乘名額。

交通方面，此次月世界場域周邊規劃5個活動停車場及隆后宮、義民爺廟2個備用停車場，備用停車場並有提供接駁車的服務。活動會場周邊全線禁止路邊停車，並將視現場車流實施彈性交通管制措施。除了開車之外，民眾也可以到高雄捷運「南崗山站」搭乘8012及紅70B，或到高鐵台南站、旗山轉運站搭乘高雄客運8042公車前往。無論是已線上購票預約或欲至現場購票搭乘的民眾，都請提早出門，以免錯過難得的熱氣球繫留體驗，建議出門前先上觀光局官方網站高雄旅遊網查詢熱氣球最新消息，以隨時掌握活動現場最新資訊。