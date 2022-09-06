隨著飲食過度高油、高醣且精緻化，國人罹患脂肪肝的比例也越來越高，平均每3人就有1人有脂肪肝，對此，營養師陳怡婷在臉書粉專PO文指出，脂肪肝如果還未進入到肝硬化，是可以透過避免酗酒、規律運動、減少高油高醣食物等方式，來逆轉脂肪肝。

陳怡婷表示，脂肪肝又分為「酒精性脂肪肝」和「非酒精性脂肪肝」兩種，前者是飲酒過量導致，建議戒酒；後者的原因則與肥胖、代謝症候群、高油高醣飲食、缺乏運動有關。

陳怡婷提醒，不只是吃太油，過量醣份也會罹患脂肪肝，另外，過瘦者一旦飲食不均也可能患有脂肪肝，如果持續惡化，會演變成肝炎、肝硬化，甚至是肝癌。

不過脂肪肝還未進入到肝硬化的階段時，是可以透過6招逆轉的，首先是「避免酗酒」，控制飲酒量，若能戒酒更佳。其次是「減少高油食物」，減少油炸物、加工肉品攝取量，並以瘦肉取代肥肉等。第三為「控制醣類攝取量」，因為過多醣份會轉化成三酸甘油酯儲存在體內，因此必須減少精製澱粉，以糙米飯、全麥麵等全穀雜糧類取代白飯、白麵條、白吐司；同時也要減少精緻糖，以無糖茶取代含糖飲料、控制甜食攝取量。

第四是「控制水果攝取量」，過多果糖會堆積在肝臟，造成脂肪肝，建議每天水果量2～4份即可，每份約莫1個拳頭大小。第五是養成「規律運動」的好習慣，每周運動150分鐘，可分3～5次。最後，肥胖者須減重，建議減至目前體重的5～10％。