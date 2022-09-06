紀寶如、謝祖武、唐玲、向娃、陸一龍等人6日出席台灣優質生命協會舉辦的中秋圍爐活動，原訂要出席的宋少卿臨時決定不來，紀寶如表示他本來願意參加，擔心自己酒駕的新聞模糊焦點、怕媒體不放過他，有先致電請假，紀寶如說：「我相信他可以面對了，但他不希望是矯情出席公益活動，希望大家給他機會。」

宋少卿去年底爆出5度酒駕，消失至今9個月，之前參加董至成的公益活動就放鳥未到，這次再度缺席已是他二度臨時請假，現場謝祖武緩頰說：「他可能有顧慮，就期待再相見。」另上個月余天愛女余苑綺癌症病逝，紀寶如是余天弟弟的遺孀，問她有沒有關心余天？紀寶如說：「失去家人可能沒有恢復那麼快，最近很多人需要療傷。」

謝祖武現在是台灣優質生命協會的常務理事，自掏腰包辦7桌，讓長輩們可以在中秋佳節開心圍爐，而今剛好也是向娃生日，她說：「今天是媽媽的受難日，想跟長輩一起度過中秋節，其實最近媽媽身體狀況沒有很好，我就很低調，照顧媽媽是我一生中最大的願望，媽媽跟女兒都是我生活上的動力跟力量，今天陪伴長輩，沒想到就度過我的生日了。」

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