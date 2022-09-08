梁佑南擔任不老銀行公益大使。（紅心字會提供）

梁佑南擔任不老銀行公益大使。（紅心字會提供）

梁佑南最近趕拍民視8點檔《黃金歲月》殺青戲，8日仍為了公益特地向劇組告假，擔任紅心字會「不老銀行」公益大使，盼各界能加入關懷失能、失智、失依長者的行列。她透露82歲的媽媽也因失智症住進護理之家，前些日子因疫情規定，全面禁止探視，就曾發生她隨身攜帶疫苗黃卡以及想給媽媽吃的豬腳，即使知道媽媽就在轉角處，卻無法探視、只能回家哭的難受，她只能告訴自己「這是在保護著我的老菩薩，也保護著大家」。

她說，媽媽在護理之家就像住在迪士尼一樣，每天都很開心，平常她們3姊妹會輪流去看媽媽，最近發現媽媽已經有點認不出她來了，甚至還覺得她煩，最後是媽媽說出「妳是最漂亮的梁佑南」，才讓她覺得媽媽有點想起自己。有次她從窗邊看到媽媽放著3個娃娃，就像回到年輕時照顧3姊妹一樣，「想和媽媽說，妳可以專心失智嗎？怎麼連失智都還要關心我們」，記者會上說到媽媽，孝順感性的她眼淚停不住。

她說曾經有次去老人中心和長輩們互動，有位奶奶和她握手後不願把手放開，她知道奶奶應該是想念自己的兒女、把她誤認為是自己的小孩，於是馬上發揮演技跟奶奶說，最近因為很忙，請奶奶要好好吃飯，她有空會常來看她。

梁佑南感激護理之家的人員，把媽媽照顧得很好，讓她很放心。她也得知現在整體環境確實長期照顧的需求及人力相當不足，所以覺得憂心，有許多的被照顧者恐面臨照護品質低落，甚至無人可照顧的困境，「我的媽媽，還有我們一家人，但有些沒有家人、被家人遺棄、獨居的長輩，他們該怎麼辦？」中秋佳節將來臨，她希望家中有長輩的子女，愛要及時，把握團圓的時光，也要做好防疫，照顧好自己也是保護好我們的老大人。

她強調：「家有一老，如有一寶。沒有這個寶，就沒有今天的你！」呼籲大家多多關心老人家，多陪伴和關懷，即使無法回家，也可以用電話或訊息，用有溫度的方式關心他們，老人家都會很開心的。