台北市長選戰，競爭激烈，共計有12人登記參選，創史上最多，其中國民黨立委蔣萬安，民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊呈現三強鼎立局面。媒體人吳子嘉認為，大量網路動員，才是決定這一次選戰勝敗的主要因素，民進黨不會這招，因為它把年輕人「放鳥了」。

吳子嘉10日在《董事長開講》網路直播節目中表示，民進黨只有一招不會，就是他在桃園搞的那一招「網友粉絲見面會」，把年輕人直接用網路叫出來，而民進黨只會搞老套招術。

吳子嘉認為，黃珊珊的選情還有藥救，一定要網路動員，年輕票就會跑過來。根據媒體所做的一份台北市長選戰民調，未決定的有23.82％，其中若有10％投給黃珊珊，她就會贏了。年輕票沒有集中給黃珊珊，是因為黃珊珊沒有主張，也沒有通路，而《董事長開講》這個節目有網路的通路，當時在桃園有2500人到現場，若是候選人選區能有2500人來到面前，當然重要，只有網路動員，才可能做到。

吳子嘉覺得，大量網路動員，才是決定這一次選戰勝敗的主要因素，民進黨不會這招，因為它把年輕人「放鳥了」，比如柬埔寨詐騙事件、林智堅論文門爭議、陳時中還告網友，都是跟年輕人作對，所以動員不了年輕人。未來能動員年輕人出來的人就會贏、因此，黃珊珊最後一招，只有靠網路動員。