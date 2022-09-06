好萊塢女星奧莉薇亞魏爾德（Olivia Wilde）執導新作《別擔心親愛的》（Don’t Worry Darling）台灣時間6日在威尼斯影展舉行首映，據外媒報導，女主角「二代黑寡婦」佛蘿倫絲普伊（Florence Pugh）因不滿導演與男主角「一世代」成員哈利史泰爾斯（Harry Styles）擦出愛火屢傳不合，昨也故意缺席記者會，直到紅毯才現身，結果又略過奧莉薇亞及哈利給劇組其他人擁抱，3人幾乎「零互動」，讓傳言甚囂塵上。

對此，奧莉薇亞則說：「佛蘿倫絲的表演強而有力，儘管她正忙於拍攝其他電影，還是很感謝她來參加首映，至於那些無止盡的網路謠言就讓它們去餵養自己吧，我不需要再去貢獻什麼，因為已經夠蓬勃了。」而她與佛蘿倫絲在戲院的座位又隔遠遠，不僅如此，哈利在入座準備觀影時，也被拍到疑似對同片演員克里斯潘恩吐口水的影片，引起網友熱議，戲裡戲外同樣精彩，最後該片獲5分鐘的鼓掌，將於本月22日在台上映。

另外，柯林法洛（Colin Farrell）主演新片《伊尼舍林的女妖》（暫譯，The Banshees Of Inisherin）昨也舉行世界首映，獲全場鼓掌長達15分鐘，是今年威尼斯影展目前鼓掌時間最長的電影，該片和布蘭登費雪（Brendan Fraser）主演《鯨魚》（暫譯，The Whale）和凱特布蘭琪（Cate Blanchett）主演《她的手》（暫譯，TAR），被認為是今年奪下最高榮譽「金獅獎」的大熱門。