他進停車場停車時，看到柵欄上上下下作動，便小心謹慎等了約17秒後，才勇敢進入。（翻攝自臉書爆料公社）

網路流傳1段影片，有名男子開車欲停地下停車場，豈料，他進到停車場竟然看到柵欄一直「上上下下」異常作動，大約等待了17秒後，他看著柵欄應該不會砸下來，便勇敢的開車進入停車場，所幸，柵欄無下降動作，他也順利進入停車；網友一見影片也笑喊「一直鞠躬哈腰的，這麼有禮貌的柵欄機不多了」、「我彷彿聽到竹竿舞的音樂」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段45秒影片，影片中駕駛欲到1處地下停車場停車，由於前車剛入場，柵欄應該放下卻突然升起，駕駛在往前一點時，柵欄卻又放下到一半，駕駛看著柵欄異常升起、下降狀況，將車停住不敢往前，且看著柵欄自行「上上下下」作動，約17秒後，駕駛便不理會柵欄詭異「上下」，直接將車開入停車場內；原PO也在貼文表示「搞得我心好亂阿！」。

影片一出，網友紛紛留言表示「一直鞠躬哈腰的，這麼有禮貌的柵欄機不多了」、「通過你就可以看到大魔王了」、「它在做核心訓練，累了就會停了」、「百戰百勝闖關遊戲、下面一位」、「有禮貌的停車桿」、「這真的心會很亂」、「我彷彿聽到竹竿舞的音樂」、「明確感受到這支桿子的針對」、「到底讓不讓進啊」。