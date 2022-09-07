林育品（阿喜）和無尊低調交往一年，近期才大方認愛並和媒體分享交往細節，她說兩人因舞台劇《莎姆雷特》結緣，朝夕相處下走在一起，除了戀愛，阿喜近期在新戲《正義的算法》中表現亮眼，可以說是愛情事業兩得意，日前時報周刊CTWANT在台北市內湖咖啡廳直擊她容光煥發地和友人喝咖啡，因為裡頭禁帶外食，她竟偷偷摸摸地吃起洋芋片止飢。

看來阿喜似乎擋不住飢餓感，偷偷把手伸進洋芋片罐內。（圖／本刊娛樂組）

本刊八月底在內湖咖啡廳發現穿著白洋裝的阿喜，她和男性友人一起喝咖啡聊天，期間她都沒有把斜背包拿下，看起來很趕時間，工作繁忙的她抽空品咖啡，也不忘帶著洋芋片止餓，不過由於咖啡廳禁止帶外食，阿喜只能偶爾偷嚐幾片，最後咖啡也沒喝完就急著和友人一起離開。

小心翼翼偷吃幾片洋芋片的阿喜，看起來有點可愛。（圖／本刊娛樂組）

阿喜被無尊甜蜜稱讚是他「見過最好的女人」，而阿喜近期受訪時也難得誇男友有才華、有禮貌，在兩人合作舞台劇時，無尊是團隊的開心果，只要氣氛不對他就會跳出來調節氣氛，是個「很正向的人」，更直言「不可能有人對我這麼好」。兩人還處於熱戀階段，不過已經凍卵的阿喜也坦言對婚姻有點害怕，目前兩人自然也還沒計畫到生小孩這塊。

更多 CTWANT 報導