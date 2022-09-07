桃園一名洪姓男子不滿A女要結束婚外情回歸家庭，便於去年3月間傳訊息威脅A女，「五月份每個禮拜二妳就是陪我去旅館，沒有做到，我就直接殺了妳」等語，以此方式脅迫A女性交並內射2次。桃園地院審結，依強制性交等2罪，應執行5年徒刑。可上訴。

判決書指出，A女為已婚女子，與洪男發生婚外情後提出分手，洪男不滿A女回歸家庭，遂於2021年3月至5月間傳訊A女，寫道，「反正從現在開始妳只能聽我的，五月份每個禮拜二妳就是陪我去旅館，沒有做到，我就直接殺了妳，什麼話都不用說」、「我要你死就是你死，我要你活就是你活」等語，使A女心生畏懼，洪男於同年間於旅館內射A女2次得逞。

桃園地院審理時，法官認為洪男明知A女為有婚姻之人，卻因不滿女方打算結束不倫戀，便心生報復之心，不斷以言語恐嚇A女及其丈夫，使A女身心飽受煎熬並逼迫發生性行為，惡性非輕。

法官參酌，洪男犯後坦承犯行，與A女達成調解以及洪男的智識程度、職業、家庭經濟等狀況，依強制性交罪等2罪，各處3年6月。應執行5年。可上訴。