教育部今(7)日召開第3場私校退場審議會，上午宣布通過中州科技大學與台灣首府大學為專案輔導學校。

教育部表示，上午舉行的會議由教育部政務次長劉孟奇主持，共有委員24人出席；出席委員人數已達全體委員人數3分之2。

至於今日宣布的專案輔導學校，教育部指出，其中包含中州科技大學。而該校為《私立高級中等以上學校退場條例》(以下簡稱《退場條例》)施行前已列入專案輔導的學校，目前已停招，經出席委員2分之1以上同意，該校符合《退場條例》第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依《退場條例》第13條第2項給予該校改善期限至112年5月31日止。

至於台灣首府大學，教育部說明，該校為《退場條例》施行後列入專案輔導的學校，經出席委員2分之1以上同意，該校符合《退場條例》第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依《退場條例》第13條第1項給予該校改善期限至113年5月31日止。

教育部指出，經退場審議會審議通過的專案輔導學校，名單將會公告於大專校院校務資訊公開平台專區網頁。

教育部也強調，後續將提退場審議會審議通過後，加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。