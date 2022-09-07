教育部今(7)日下午舉行私校退場審議會第4次會議，再公布3所列為專案輔導的私立大專校院，其中包含明道大學、環球科大與和春技術學院，而和春技術學院則被勒令停辦，停辦日期會在明年5月13日之前。

教育部說明3校情況。其中明道大學與環球科大，都是在〈私立高級中等以上學校退場條例〉施行前已列入專案輔導的學校，兩校皆被認定財務狀況顯著惡化，已不能清償債務，並嚴重影響校務正常營運，改善期限訂立到112年5月31日止。

至於和春技術學院，教育部表示，該校在110學年度起已停招，被限期改善，檢核結果仍不通過，因此認定為專案輔導學校，依〈私立高級中等以上學校退場條例〉第21條第5項規定，該校於條例施行後1年內停辦。

教育部退場審議會第4次指定發言人柯今尉表示，〈私立高級中等以上學校退場條例〉在今年5月11日公告，施行日期為5月13日，依照今日會議的決議，和春技術學院停辦日期會在明年5月13日之前，而學校停辦之後將會啟動重組董事會。

至於和春技術學院的學生部分，柯今尉說，只剩部分學分需要研修的延畢生可順利畢業，但大四以下的在校生則無法取得畢業證書，即無法原校畢業，教育部會協助安置。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良指出，在今日公布的專輔學校，其中比較特別的是和春技術學院，該校在退場條例實施前即已被令全部停止招生，且未在限期內改善。

侯俊良提到，依據〈退場條例〉第21條第5項規定，應於1年內停辦。因為，此項規定並未給予改善期間，所以和春技術學院恐將在1年內停辦且解散董事會，並進入解散清算程序。如無意外，和春將成為退場條例實施後，第1所依據該條例解散清算之學校，校產亦將歸公，對於私校校產回歸公共，有重大意義。