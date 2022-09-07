台中市力推「無障礙候車服務燈系」科技。（圖／取自盧秀燕臉書）

內政部臉書以「笑死」口吻發文爆爭議，也引發各界照樣造句的風潮。台中市長盧秀燕也搭上這股旋風，用一句「笑死，電梯按鈕怎麼長在公車站？」介紹台中市最新「無障礙候車服務燈系」科技，民眾只要按服務燈就能自動顯現搭車需求，再也不用揮手攔車，還能用手機APP啟動服務燈，減少接觸公共設備的風險，堪稱一大革新進步。

盧秀燕今日在臉書發文，以網友逗趣口吻「笑死，電梯按鈕怎麼長在公車站？」「賣鬧！秀燕跟大家介紹，這是候車亭服務燈！」介紹台中市最新推出的公車新科技。

盧秀燕指出，為了方便大家搭公車，市府在中清、北屯、崇德、文心、忠明、復興及五權7條路線上，總共136處候車亭建置「無障礙候車服務燈系」，搭車免揮手，按下要搭乘的公車號次，公車就會停下來。這樣的設計，讓大家不用再站到候車亭外招手攔車，司機也能提前看到路線服務燈停靠，提供長輩與行動不便的市民有更安全的乘車服務。

不僅如此，盧秀燕強調，候車亭還有結合台中公車APP，用手機就能啟動服務燈，減少接觸公共設備的風險，今年將還會再建置100座無障礙候車服務燈系統，預計年底前完工上線服務，希望讓大家搭公車更舒適便利。