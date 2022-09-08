女星佩真先前合作泡菜直播，借款46萬元給澎恰恰，不僅至今仍未收到還款，還被號稱「澎恰恰債務清償小組」的代表人簡先生控告詐欺，事件似乎越演越烈，對此，澎恰恰公司也在臉書發文，強調「真相只有一個，一定會水落石出」。

佩真除了未收到澎恰恰還款，上周還無端捲入「潑糞案」，內幕曝光才知道是被號稱「澎恰恰債務清償小組」的代表人簡先生控告，她表示到市刑大做筆錄時，才知道被控詐欺罪，不禁哀嘆：「浪費國家資源，希望提告者拿出證據，不要影響她的商業信譽。」

對此，澎恰恰公司昨(7日)在臉書發聲明，強調他是很簡單的人，只不過在「債務」風波中引起太多人不悅，連累到很多朋友，也對這些願意挺身而出的人表示感激，接著強調此回應是「最後一次有關『債務』的PO文」，對於以法律程序尋求解決的朋友，絕對完全尊重並配合調查，若有錯也一定會道歉，但也聲明「任何人及單位，請不要用澎恰恰的名義進行對他人不利之事」。

對於佩真的提告，澎恰恰公司表示畫面會說話，指出按鈴申告的並非澎恰恰，而是某協會，接著表示欠錢沒還確實不對，未來會安排更多工作給澎恰恰，讓他盡最大努力賺錢，接著強調「真相只有一個，一定會水落石出」。