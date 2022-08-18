66歲資深藝人澎恰恰2020年宣告破產，積欠2.4億債務，經償還後還剩1.6億債務，澎恰恰16日和友人林秉文一起與債主協商，林秉文承諾以現金支付債務的20％，其餘的則轉讓名下PGTalk必礦股權給債權人，儘管澎恰恰1.6億債務全部結清，不過他仍積欠30位親友約1500萬債務，對此，澎恰恰也在臉書發聲了。

澎恰恰16日在友人林秉文陪同下，和多位債主協商，林秉文承諾以現金支付債務的20％，其餘的則轉讓名下PGTalk必礦股權給債權人，林秉文表示，只要日後債權人缺錢，他都願意以原價回購股票，最後，林秉文與澎恰恰共同宣布1.6億債務全部結清。

澎恰恰在林秉文的陪同下宣告1.6億債務歸零。（池宗玲攝）

不過澎恰恰仍積欠30位親友約1500萬債務，當時澎恰恰強調，這部分會由他獨自處理，「親友們的金額不大，大家都很幫忙，也都會等我」，表示他有信心把欠債還完，對此，澎恰恰臉書昨（17日）則發文提到，林秉文已經處理大部分債務，「屬於親朋好友這個區塊，不宜麻煩林總裁」。

至於還款計畫，澎恰恰則表示會不停洽談新的工作，「澎恰恰會更努力將親朋好友的借款盡速還款，對親朋好友交代，對所有支持澎恰恰的親朋好友說聲抱歉、也謝謝寬容」，並強調會：「加快腳步，儘速還款」。