巨石強森主演DC超級英雄電影《黑亞當》，由導演豪梅寇勒特瑟拉執導，今天稍早在美式足球NFL新賽季上曝光全新預告，黑亞當帶著怒火行使正義，將對上正義協會的成員。

該片描述在遠古的坎達克，特斯亞當被賦予眾神的強大力量，但因他將力量用在復仇，於是被囚禁，後成為黑亞當。經過近5000年後，黑亞當從人類成為神話，再成為傳奇；如今他已獲得釋放，但其獨特的正義形式是出於憤怒，因此受到當今正義協會的英雄們挑戰，包含鷹俠、命運博士、原子粉碎者和旋風。

巨石強森曾表示《黑亞當》將改變DC宇宙權力等級，「超人不會殺死任何人，有一套他遵循的道德標準，黑亞當也有自己獨特準則。譬如他會毫不猶豫撕裂任何阻礙他的人，這就是為什麼黑亞當可能更屬於超級反派而不是超級英雄。」導演豪梅寇勒特瑟拉也強調：「這不是典型的超級英雄電影，尤其黑亞當從未被搬上大銀幕，我們希望以一個前所未見的方式來呈現黑亞當。」

該片將於10月19日搶先全美在台上映。