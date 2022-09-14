民進黨行動中常會首場開往雲林，召開「雲嘉嘉連線」行動中常會，身兼黨主席蔡英文總統今表示，「雲嘉嘉會做事連線」的三位戰將，雲林縣長參選人劉建國、嘉義市長參選人李俊俋及嘉義縣長翁章梁串連起來，翻轉雲嘉嘉。今年民進黨在雲嘉嘉有兩項任務。一是讓嘉義縣持續的進步，深化綠色執政永續經營。一是重新贏回雲林縣和嘉義市的執政權，讓「會做事最有力」，成為雲嘉嘉的治理模式。

蔡英文致詞時指出，距離11月26號的選舉，還有73天。選前的第一場行動中常會，選擇在雲林縣舉行，不只是因為重視雲嘉嘉，更是宣示「為家鄉做事」，打造更好的雲嘉嘉，向出外打拚的遊子號召，「揪你返來、逗陣為家」。

她說，上週推出了「女力會做事戰隊」，五位女性戰將，經過中央、地方的豐富歷練，在各自專業領域擁有優秀的表現，展現「女力會做事，會做事最有力」的特質。今天要介紹三位戰將，都有豐富的中央、地方的行政歷練，在各自的專業領域，有扎實的成績。

她提到翁章梁是用「有遠見的治理能力」，將傳統的農業縣轉型為農工大縣；她說，翁一上任就充分掌握縣政，在既有的綠色執政基礎之上，進一步推動嘉義縣的轉型計畫，爭取科學園區，並規劃無人機研發基地，未來，要用高科技，來保衛家人、保衛家鄉。

至於李俊俋，她強調是用「有廣度深度的知識力」，找回嘉義光榮感。蔡英文說，李俊俋從地方到中央，再從中央回到地方，有為家鄉做事的決心，要讓停滯已久的嘉義市，再一次動起來，找回原本有好多第一的嘉義市，讓嘉義人提起家鄉，不再搖頭嘆息。

至於劉建國，她則說，「爭氣的意志力」，再一次逆轉雲林；劉建國13年前立委補選，用爭氣為民進黨贏得逆轉第一戰。今年要再一次用爭氣，翻轉被家族政治把持的雲林縣，要用社福的專業，照顧好雲林鄉親，要用建設，讓停擺的雲林，大步向前。

蔡英文說，如同翁章在影片所說的，「家是每個人出發的地方，也是終究要回來的地方」，回鄉是要為家鄉做事，不是把家鄉變成是自己的家，所作所為只為了自己的名聲跟家族，甚至把縣市長當成家族事業，而沒有為家鄉人民的福利著想。

她表示，翁章梁、李俊俋、劉建國，將會用各自的優勢，互相補位，爭取最多的資源，用對家鄉最好的政策，串連起雲嘉嘉更美好的未來。雲林縣和嘉義市，現在都面臨發展的轉戾點，只要選對人，地方和中央一條心，與嘉義縣一起聯手，落實聯合治理，雲嘉嘉就能成為幸福鐵三角。

此外，蔡英文還強調，今年年底，還有一項重要的任務，就是十八歲公民權。修憲複決的門檻非常高，需要965萬張以上的同意票，為了民主深化、為了擴大公民參與，我要拜託所有人，大家動起來，讓修憲案過關。