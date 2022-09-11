「凍齡美魔女」胡文英56歲因為上綜藝節目，分享被小29歲的鮮肉追求而爆紅，日前她也爆料自己正在跟一個25歲的鮮肉男曖昧，感情生活相當充實。個性大方的她日前在社群平台上分享宜蘭海邊的比基尼辣照，不科學的身材引起網友的讚嘆，而昨天她又Po出一組照片，以人體彩繪的方式畫出國旗運動裝，毫無修飾的全裸身材令人驚豔。

從胡文英曝光的照片中，可看見她「穿著」國旗運動裝，露出螞蟻腰和大腿根，側身一看還有明顯馬甲線，但她其實甚麼也沒穿，飽滿的上圍形狀一覽無遺，火辣的程度再次超越過往的尺度。她在PO文中寫道：「人體彩繪，除長襪以外，全部用彩繪畫的，夠誠意的中秋祝福，祝大家中秋節快樂」

據《自由時報》報導，胡文英表示攝影師建議拍人體彩繪，而她態度大方想要嘗試看看，大約畫了快2小時，上下重點部位都有貼住，因此沒有露點或走光。她也透露畫的過程其實並不簡單，不但要帶髮帽，等顏料乾頭髮才能放下來，而且人都不能動，一動就畫歪，得擦掉重畫。畫完後，顏料也很難清洗，起碼要花半小時以上去搓掉顏料。不過她也開心的表示，就算過程麻煩，但還是想要挑戰更細緻的人體彩繪。

胡文英雖然已經56歲，但她絲毫沒有被年齡的限制給束縛，依然大膽嘗試人體彩繪，對自己的身材體態非常有信心，日前她PO出一系列在宜蘭拍的比基尼照片，網友驚見她的肋骨紛紛關心她多吃一點，她也她承認自己也不會喜歡太瘦，想要壯一點，健美一點，都有認真的在做居家運動，而且最近還加碼一周爬山一次，目前已經爬了2個月。