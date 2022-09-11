中秋節，星星躺在夜空、營火依偎溪澗，曾經的我們並不在乎這個節日，負一身背履、四海而棋。

去年一場風暴，像豎琴一樣斜倚著海洋，最好的中秋都退回了童年。

爾今故鄉寬待，舊歲靠提筆，才有新說。象徵團圓的節日都是如此，人間悲歡意濃，烟火只熏有心人。

每一年，各類月餅禮盒纷纷推陳出新，根據多年觀察，凡是月餅包裝有牡丹花卉、嫦娥圖案、寫著「花好月圓」並用紙盒而非鐵盒，四個條件只有同時滿足兩個，那麼月餅不好吃的機率超過一半。

物價飛漲，份量少只好自稱精緻日式，裹上酥皮就成浪漫法式，厚一點便是豪邁美式，這年頭品牌取名還真是自由式。

中秋團圓的意義，不只是一家人在物理空間聚攏在一起，‌‌而是我們可以真正對自己心愛的親人多一些允許、接纳和理解。‌‌能夠洞悉他們每一個行為背後的需求和渴望，‌‌看到他們的開心、明白那些痛苦以及從未訴說的情感。

如果彼此之間都多一份這樣的溝通，‌‌也來得及把愛意真誠的去表達，就是最好的團圓了。快去這樣做吧，不要像我們一樣留下很多遺憾。‌

作者為文學奬得主

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