台灣啤酒英熊職業籃球隊12日宣布塞爾維亞中鋒范姜偉齊(Milenko Veljkovic)正式加盟，開季3名洋將皆已到位，並預計陸續於十月抵台。范姜偉齊現年26歲，身高7呎2吋，接近218公分，成為台啤英熊新賽季禁區巨塔，期待能抗衡已轉至台南台鋼獵鷹的洋將德古拉、高雄全家海神洋將庫薩斯等人。

范姜偉齊為歐洲內陸國家的籃球浪人，幾乎是一年轉一隊，但這是他首次到亞洲打球，他特別提到：「第一次到亞洲打球還是會有些緊張，但決定到台灣是我籃球生涯中最重要的決定之一。我之前在世大運時有到過台灣，記得台灣人都相當友善，而且當時因為專心訓練很遺憾沒去到台北101，這次終於可以去了！」

台啤英熊總經理哈孝遠表示：「范姜偉齊有別於哈吉勝衝擊籃筐的功能，他比較是傳統中鋒的防守型洋將，期待他坐鎮油漆區，成為台啤英熊新賽季防守的最後一道堅強防線。」

因范姜偉齊全名對於台灣人來說相當饒口，台啤英熊球團特別採諧音方式，使用華人「范姜」姓氏，讓球迷可以更好記憶范姜偉齊的名字，總經理哈孝遠笑說：「之前選秀會上才開玩笑說今年名字四個字的球員都特別有話題，我們連洋將都四個字，希望他能在賽季中也能以球技、防守強度驚豔球迷。」