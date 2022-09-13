大陸35歲一線男星李易峰近日嫖娼被逮，當地警方通報並證實李易峰卻有多次嫖妓事實，「一線小生」形象盡毀。微博網友透露，李易峰是嫖娼慣犯，幾乎「到哪個城市都要嫖」，但因為出手大方、對象固定，嫖娼的事實才得以隱瞞，直到警方破獲其他案子發現李易峰嫖娼，才讓事情被抖出。

李易峰嫖娼被抓包，是因為和小姐完事後，怕留下消費紀錄，所以不敢叫計程車，要女方自己騎共享單車回家，結果女方穿著讓警方起疑，才將李易峰嫖娼的事情給抖了出來。李易峰與其工作室還發長文澄清，並強調若再造謠會依法處理，結果北京市公安局官方於11日晚間證實「演員李某某」對多次嫖娼的違法事實供認不諱，已被依法予以行政拘留。大陸官媒隨即公開指責李易峰「犯錯之後不知悔改，要比單純犯錯更不可原諒」。有網友懷疑，警方一開始並沒有拘留李易峰打算，但因為他聲明否認引發輿情，警方只能公開真相處理。

李易峰被抓包嫖娼被拘留，其實並非是在工作室發聲明前晚，而是在更早之前。(圖/微博)

另外有網友認為沒寫具體日期，所以有些人疑惑的「他被抓了怎麼還能發微博」，因為是近日的事情，而不是昨晚的，「說人話就是，他算是順帶的。」李易峰是北京警方在偵破一起違法犯罪案件中「查獲的。」有可能是因為女方大額交易被發現，所以才讓警方連帶發現李易峰嫖妓，對照李易峰10日發聲明駁斥謠言，北京警方11日晚間發聲明已將李易峰拘留，確實表達「在偵破一起違法事件中，將李某某查獲」令人引起聯想。

有網友爆料進一步爆料「愛砲的人真的藏不住，去哪個城市都要嫖」，李易峰因為出手大方、每次完事都會撒錢封口，加上他都找固定、嘴嚴的對象，因此事情一直沒曝光。而疑似第一個抖出李易峰醜聞的微博主「羅密歐說」，近日就繼續爆料，大陸娛樂圈還有兩個男星可能涉及類似犯罪，「今年還有瓜，如果爆不出來，最晚明年3字男F姓與3字男Z姓也逃不過的。」

微博博主「羅密歐說」爆料可能會有F姓與男Z姓的男星也被牽連醜聞。(圖/ 微博)

被點名的姓氏F姓與Z姓範圍，以檯面上的男明星來看，F姓的可能包含房、費、馮等。Z姓範圍又更大，囊括了張、鄭、周等人口數較多的姓氏，底下有人詢問「是演員嗎？」他則神祕地說「不一定」，一番言論再次掀起討論。