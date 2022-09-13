台北港娛樂專用區未定開發期限，地方擔憂業者若無緊急開發必要，可能養地荒廢，對八里發展無益處。地政局回應，若招標條件太嚴苛，擔憂潛在廠商會卻步，不過市府仍有其他配套，協助加速開發。（蔡雯如攝）

台北港娛樂專用區原先預計打造成「台版迪士尼」，因招商不順，變更用途，允許開發生產與製造、物流等項目，近10公頃土地切分為5塊地標售。不過，地方質疑娛專區發展方向不明，且未定開發期限，業者若無緊急開發必要，可能養地荒廢，對八里發展無益處。地政局回應，若招標條件太嚴苛，擔憂潛在廠商會卻步，不過市府仍有其他配套，協助加速開發。

新北市府曾計畫推動台版迪士尼樂園，因招商案權利金高達71億元，周邊交通又未到位，最終流標，後續又受到八仙樂園塵暴事件影響，周邊發展停滯。

市府2020年著手推動土地變更，容許娛專區開發製造與生產項目，去年啟動2塊娛專區土地標售，由麗寶集團標下，其餘3塊土地標售案將在10月12日公告決標。

不過，台北港娛專區5塊標售土地都未設置開發期限，市議員鄭宇恩質疑，得標廠商未受開發時間限制，可能持續養地，八里產業近年來逐漸沒落，若持續拖延開發，對地方產業並無助益，市府將土地售出後，未理會廠商發展，這是很消極的態度。

鄭宇恩指出，娛專區容許項目不僅有智慧物流、電子資通訊、生技醫療、綠色能源，也包含零售業、餐飲業、服務業、批發業等產業，市府對於娛專區發展沒有方向性，地方都期待娛樂產業可以進駐，周邊又有捷運輕軌行經，但這樣的規畫很難聚焦發展，另外，市府出售土地後的所得後續將回歸平均地權基金，也明確未撥款項給地方使用。

對此，地政局表示，台北港熱絡程度不像新莊、板橋市區，使用限制較為特殊，若投標條件較嚴格，廠商投資意願較低，因此才未設置開發期限，台北港周邊商業、產業區也是一樣的標準，不過，市府仍有其他優惠配套，協助業者開發。

地政局強調，得標廠商養地可能性不高，該地地價漲幅不像其他市區，廠商還須負擔地價稅，也會想要盡快開發，另外，地方主管機關也可提出申請平均地權基金，所得仍會回饋地方使用。

經發局說，廠商標得土地後，市府會持續追蹤開發進度，目前麗寶集團未透露具體開發項目，不過，市府會透過招商一條龍、異業結盟方式，協助廠商加速開發，目前蘆南蘆北重劃區的未登記工廠也有意願合作，標售娛專區土地做開發，若有相關需求，市府都會全力支持廠商。