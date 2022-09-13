英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）有濃眉大眼和獨特英氣，加上身材高挑，相當有辨識度，很快地走紅時尚圈，2020年收更高達1570萬英鎊（約台幣5.95億）；不過她近期精神狀況不佳，被拍到在機場內行為脫序，目前已由家人帶回照顧。

根據外媒綜合報導，上月剛過30歲生日的卡拉，被目擊頂著亂髮坐在車內吸食不明液體、點菸狂抽，精神看起來很渙散；過沒幾天，她被拍到參加完不吃飯也不洗澡的火人祭後，出現在洛杉磯機場，頭髮一樣亂七八糟，身穿印有小甜甜布蘭妮圖案的黑色T恤和黑色運動褲，腳只套黃色襪子就搖頭晃腦的閒晃，並坐在路邊的椅子狂哈菸、講電話，眼神很恍惚。

回到車上後，卡拉的脫序行為再加一，她直接把腳伸出窗外，種種舉止都令粉絲憂心她的身心狀況是否出狀況。

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▶️ La actriz y modelo @Caradelevingne fue grabada haciendo movimientos erráticos y con un extraño comportamiento en el aeropuerto Van Nuys de Los Ángeles, California (EE.UU.).#VenezuelaNews



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所幸，卡拉的姊姊（Poppy Delevingne）已迅速前往妹妹位於洛杉磯的住家，並決定以干預的方式限制卡拉，希望她能早日恢復身心靈的健康；據悉，卡拉的密友透露，卡拉的精神狀況已持續好幾個禮拜，大家都很擔心她。

事實上，年紀輕輕就闖出名堂的卡拉，內心承受過多的壓力，已不堪負荷，曾公開自己罹患憂鬱症，一度出現輕生念頭，必須服用藥物緩解；休息一陣子後，卡拉今年6月復出時尚伸展台，氣場強大又有自信，未料維持沒多久，精神再度出問題，已敲定的工作可能被迫暫停。

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