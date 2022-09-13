《台灣X檔案》演員鄭亞（左起）、羅平在劇中有不少對手戲。（中視提供）

《台灣X檔案》演員群盛裝參與首映會。（張鎧乙攝）

美麗人妻鄭亞在《台灣X檔案》中飾演酒店妹，玩弄男人於股掌。她昨天笑說當初接到演出邀約時，以為要演警察，「沒想到變成酒店店長，只好把我一生最有女人味的樣子都搬出來。」

她和馬國賢有床戲，雖有包浴巾上場，但尺度不小，她有事先向日籍老公報備，得到老公大力支持，「他鼓勵我要拿出演員該有的樣子。」她打趣說第一次跟比老公年紀大的男子上床，笑稱馬國賢是「資深床伴」。

飾演女打仔的王上菲有多場打戲，她說在看了《黑寡婦》後，曾許願要當「台灣黑寡婦」演打戲，沒想到美夢成真，但也吃了不少苦，拍戲時踢到腳指頭的指甲全掀起來，還是忍痛繼續，有場戲還不慎撞到頭，疑似有腦震盪症狀，但她仍甘之如飴，笑說私下還會找劇中男演員練習對打。

整部戲從去年冬天拍到今年夏天，飾演刑警的每位演員都頂著高溫38、39度，還得穿厚重防彈背心、配戴一比一等重的槍，相當消耗體力，常常一下戲就是汗流浹背。林芷芸下戲回到房間，一直聞到有男生的汗臭味，衣服一脫下才發現是自己爆汗的味道，隔天趕緊買止汗劑止汗。

羅平首次飾演黑道大哥，表演參照的範本竟是動漫《七龍珠》，「我會把劉書宏當成孫悟空，我就揣摩動漫裡反派的角色。」羅平也遭爆料一次下戲和劇組小酌，喝得太嗨，晚上11點多竟在飯店1樓大唱聲樂1個小時，吵得劉書宏隔天立刻買耳塞。

從偶像轉戰拍8點檔的朱宇謀，因為戲分吃重更是拍戲拍到懷疑人生，找劉書宏開導；張翰元則是在等戲空檔看書，邀大家一起打坐靜心，被笑稱為「佛系演員」。