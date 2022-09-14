《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（圖／本報資料照）

新北市長侯友宜日前接受本報採訪，當被問到「是否願意扛下2024年總統大選的重擔？」時，回應「勇於承擔責任」等話，被外界普遍解讀為首度正面回應不排除參選2024總統大選。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉13日就表示，若是「侯友宜想選2024，他會開始在北台灣跑輔選」，引發討論。

吳子嘉13日在網路節目《新聞不芹菜》中提到，侯友宜選總統對於年底九合一選戰是好是壞，吳子嘉認為非常簡單「如果我是選民，現在投票給一個總統級的候選人，含金量高，那是加分；結果在投給他之後烙跑去選總統，那就是扣分」，吳子嘉坦言「這件事是一體兩面，到底是『喜歡總統級候選人』的民眾，有利於侯友宜，還是『討厭侯友宜會烙跑的』的民眾會有利於侯友宜，這兩個基本上有衝突，加上還有國民黨黨內提名的問題，不見得提名的過」。

因此吳子嘉也坦言，現在侯友宜在迴避林佳龍的選戰，不願意正面跟他衝突，「因為侯友宜知道他穩贏的，且贏的差距很大」，吳子嘉強調，「如果侯友宜要打2024選戰的話，他會到幾個地方輔選，桃、竹、苗、宜蘭、基隆、台北等等，要把北台灣的國民黨都顧到，加上侯友宜是南部孩子，也會到南部去」，但吳子嘉也指出「不過侯友宜並沒有急著去外縣市跑」，所以現在選情很冷，選情很冷對現在執政者是有利的，要攻堅的人就很辛苦了，台北和桃園都沒有國民黨的現任。