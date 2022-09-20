居安思危靠演習！九二一大地震將屆23週年，而就在前(18)日才發生重創花蓮交通的台東池上地震，令所有民眾心生警惕。盧秀燕在臉書發文提醒民眾，明天就是9月21日也是「國家防災日」，將會進行防災演習，上午9：21將會發送「地震速報測試」，可就地進行避難三步驟：趴下、掩護、穩住的演習，上午9：25則將會發送「海嘯警報測試」，可參考氣象局的避難指引。

盧秀燕在臉書發文提醒民眾，明天就是9月21日，也是「國家防災日」將會進行防災演習，請市民朋友注意：9/21上午9：21將會發送「地震速報測試」，所有國人都會收到地震速報，請市民朋友不需慌張，可以就地進行避難三步驟：趴下、掩護、穩住的演習。

此外，9/21上午9：25則將會發送「海嘯警報測試」，沿海地區的民眾會收到訊息，這是演習不需要驚慌。真的遇上海嘯，可以參考氣象局的避難指引。

盧秀燕強調，明天是一年一次的演習，要拜託大家注意，也要拜託爸爸媽媽有空的時間，帶著孩子或家中長輩一起練習。因為「演習讓我們更熟悉避難方式，當災害發生我們才能從容的保護身邊最愛的人」。