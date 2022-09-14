台灣世界新聞傳播協會14日公布2022全國縣市施政滿意度調查，其中桃園市長鄭文燦在縣市長施政滿意度今年滑落到第4名，獲得銀獎，各項施政項目則獲3金2銀。桃園市秘書長黃治峯致詞表示，感謝這次調查讓市府團隊得知哪些項目做得不夠，會繼續檢討改進，做得好的也要保持下去。

全國縣市施政滿意度調查今年邁入第4屆。調查內容除了縣市長施政滿意度之外，更涵蓋治安狀況、經濟發展、交通狀況、環境保護、醫療衛生、社會福利、教育品質、觀光旅遊、藝術文化與幸福感，另外加上防疫表現，共計11個施政面向。

其中去年在縣市長施政滿意度獲得金獎的桃園市長鄭文燦，今年滑落到第4名，與台中市長盧秀燕共同贏得銀獎，並於治安狀況、經濟發展、社會福利等施政面向上獲金獎，教育品質、幸福感則獲銀獎。

代替鄭文燦前來受獎的黃治峯致詞時說，鄭任內嚴守財政紀錄，期將桃園打造成永續、低碳、樂活、智慧的宜居城市，7年多來桃園人口成長21萬多人，成績在國內一支獨秀，去年出生的孩子有15萬人，桃園就占1.7萬，同時經濟部也挹注3400億投資桃園，因此經濟成長也不錯。

黃治峯說，桃園在經濟穩定之下，推動各項建設和社會福利，吸引很多年輕人移入，長者也過得很好，全市共有980個長照據點，人民幸福感確實很高；財政方面，鄭文燦上任後減債22億，卸任前只剩240億負債，為建設大桃園打好基礎，相信下一棒能在現有基礎上，打造更好的宜居城市，這次調查也能看出哪些做得不夠，會繼續檢討改進，做得好的也要保持下去。

本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，電訪台灣22縣市20歲以上成人，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，22縣市個別分層隨機抽樣，以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記的住宅電話。

訪問期間7月25日至8月28日止，成功訪問1萬4048 份有效樣本，資料依照各縣市民眾之性別、年齡、鄉鎮市區母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，除連江縣外，皆在95％信心水準下，個別縣市抽樣誤差介於正負3.5至4.0百分點間。